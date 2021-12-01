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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

درة
درة

تألقت الفنانة التونسية درة، بصور جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وخطفت" درة" الأنظار مرتدية فستانا أنيقا بأكمام مكشوفة باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمال ملامحها.


نشرت درة صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت درة في الصور بإطلالة بسيطة، مرتدية جيبة باللون الوردي الهادئ، مع بلوزة وجاكيت باللون الأسود، وحذاء عالي باللون الأسود.


على صعيد آخر درة تنتظر عرض فيلمها الكاهن الذي يشاركها بطولته النجوم محمود حميدة وجمال سليمان واياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ويكتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن .

 

فيلم الكاهن يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

 تستعرض الاحداث ملاحقة صحفيان لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهم لمأساة إنسانية تعصف بحياتهم الشخصية. و بمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

 

وتدخل درة قريبا تصوير مسلسلها الجديد الهاربة (المشرحة سابقا) والذي سيتم عرضه في منصة شاهد ومن إنتاج صادق الصباح.

 

وتواصل تصوير  فيلمها الجديد جدران والذي تعود به للبطولات المطلقة السينمائية وهو من انتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان ابو لبن- .

 

وينتمي  لنوعية أفلام الرعب . و قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة.

 

 وتلعب فيه درة دور ليلى ويشاركها البطولة كل من  نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.

 

درة كانت قد حققت نجاحا فنيا كبير هذا الموسم مع مسلسليها "بين السما والارض" الذي حصدت عنه جوائز و"حكاية غالية" التي تصدرت التريند المصري طوال ايام عرضها.

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بالابيض الفنانة التونسية درة جلسة تصوير أحدث ظهور بين السما والأرض

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