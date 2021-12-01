عمرو دياب يلتقي مخرج آيس كريم في جليم: أنت الحظ

التقى الفنان عمرو دياب، بالمخرج خيري بشارة، وشارك جمهوره بصورتهما سويا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر الهضبة، بصحبة المخرج الكبير خيري بشارة، مخرج فيلمه آيس كريم في جليم، وعلق عمرو علي الصورة "أهو #انت_الحظ يا حظ"



ويستعد النجم عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "لو بتحب" من ألبومه الجديد.



"لو بتحب" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي عادل حقي وميكس ماستر أمير محروس وظهر عمرو دياب في بوستر "لو بتحب" وهو يقود أحدى السيارات.



من ناحية أخرى، احتلت أغنية "انت الحظ" للفنان عمرو دياب المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعا على موقع يوتيوب وفقا لتصنيف يوتيوب charts