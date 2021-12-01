أحمد مجدي: استبعاد طارق حامد من المنتخب ليس فنيًا.. ومركز شريف مع كيروش لا يناسب إمكانياته

علق أحمد مجدي نجم الزمالك السابق على قائمة منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش لبطولة كأس العرب، واختياراته الفنية وطريقة لعبه.

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "أتعجب من اختيارات كيروش، وكيف يتم استبعاد طارق حامد، لأنه كان يجب انضمامه لقائمة كأس العرب".



وأضاف: "أبو جبل تألق في العديد من المباريات، ومن ثم استبعده، لا أعلم لماذا وكيف يقوم بذلك".



وعاد بالحديث عن طارق حامد: "استبعاد طارق حامد ليس فنيًا، أعتقد أن هناك سبب آخر لا نعلمه لدى كارلوس كيروش".



وعن طريقة لعب المنتخب: "لا يمكنني أن أطلق انطباعا على كيروش، وفترته حتى الآن لا تختلف كثيرًا عن أداء حسام البدري، ولم نقدم أي شيء سوى في مباراتي ليبيا".



واختتم: "لا أعرف كيف يلعب محمد شريف جناح وهو هداف الدوري؟ ولماذا لا يلعب مهاجما ويضع اللاعبين في أماكنهم الطبيعية، فمركز شريف مع كيروش لا يتناسب مع إمكانياته".