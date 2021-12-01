إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إجراءات صارمة بعد ظهور متحور أوميكرون

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للإعلان عن اختبارات أكثر صرامة لكورونا، على كل المسافرين القادمين للولايات المتحدة، وذلك خوفا من تفشي متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولي الصحة، أن إدارة بايدن تدرس الإعلان عن إجراءات عدة، بينها فرض حجر ذاتي على الوافدين والمواطنين الأمريكيين لمدة 7 أيام، حتى لو كانت نتائج اختباراتهم سلبية.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضا إعادة إجراء اختبار كورونا للوافدين بعد الوصول بعدة أيام، في محاولة للحد من انتقال متحور أوميكرون إلى البلاد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن الإجراءات الجديدة يوم الخميس، وسيطلب من الراغبين في دخول الأراضي الأمريكية تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل يوم واحد من الرحلة الجوية، بغض النظر عن حالة التطعيم أو بلد المغادرة.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن أولئك الذين يخالفون الإجراءات الجديدة قد يتعرضون لغرامات وعقوبات.

في وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "لا داعي للهلع" من انتشار المتحور الجديد أوميكرون داعيا الأمريكيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة.

وقال بايدن "في اليوم الذي حددت فيه منظمة الصحة العالمية متحور "أوميكرون" على أنه مصدر للقلق، اتخذت خطوات فورية لتقييد السفر من البلدان في جنوب إفريقيا.. لكن بينما نعلم أن قيود السفر يمكن أن تبطئ من انتشار الفيروس لكن لا يمكن منعه"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لا نعتقد أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية".

وفت إلى أن "أوميكرون" سبب للقلق وليس الذعر وسنقدم المعلومات حوله للأمريكيين فورا، ونحن سنتغلب عليه، مبينا أنه "لا يزال أمامنا أسابيع لمعرفة قدرة اللقاحات على مواجهة هذا المتحور".

وأكد بايدن أنه "بحلول يوم الخميس سنكون قد وضعنا استراتيجية للتعامل مع المتحور الجديد"، مشددا على أن "أفضل حماية ضد هذا المتحور هي أخذ اللقاحات المضادة لكورونا والحصول على جرعات معززة وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة حول الآخرين".

بينما اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا سيؤدي إلى مرض شديد".