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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. ميرنا نور الدين تتألق بالأبيض في أحدث ظهور

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة انيقة ورائعة نالت إعجاب متابعيها.

وتألقت ميرنا في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية بليزر مكشوف الكتفين باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا، ووضعت مكياجا أبرز  جمال ملامحها، ما أثار إعجاب متابعيها. 


يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في حكايات مسلسل وراء كل باب، حيث تلعب بطولة العمل مع كل من الفنانات  هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز. 

 
حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناة الحياة. 


وشاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "كوفيد 25"  الذي عُرض في سباق دراما رمضان المنقضي،  بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.


وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

بالابيض ميرنا نور الدين تتألق في احدث ظهور إطلالة انيقة صورة جديدة مسلسل كوفيد 25

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