روان بن حسين تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

نشرت الفنانة الكويتية روان بن حسين، صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.



وظهرت الفاشونيستا والبلوجر الكويتية، في الصور بإطلالة شتوية، مرتدية شال انيق باللونين الأسود والأبيض، وبنطال ليجن اسود واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر شفاه كشف عن جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها البني بطريقة مميزة.

يذكر أن الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.



وأعلنت روان بن حسين طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها.