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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد أمريكي يلتقي ممثلين من طالبان في قطر

وفد أمريكي يلتقي
وفد أمريكي يلتقي مع ممثلين من طالبان في قطر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وفداً من الولايات المتحدة برئاسة الممثل الخاص المعني بأفغانستان توماس ويست، أجرى محادثات مع ممثلي كبار من حركة طالبان الأفغانية بقطر، الاثنين والثلاثاء.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن "قلقهم العميق حيال مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا طالبان على حماية حقوق جميع الأفغان، والتمسك بسياستها للعفو العام وتنفيذها، واتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل وتمثل جميع الأطراف".

كما ناقش الطرفان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة.

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من جهتها، جددت طالبان تعهدها بعدم السماح باستخدام أي أحد للأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، عبد القهار بلخي، كشف أن وفدا من الحركة برئاسة وزير الخارجية، أمير خان متقي، أجرى في الدوحة محادثات استمرت يومين مع الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون أفغانستان، توماس ويست، والوفد المرافق له.

وذكر بلخي أن "الطرفين تبادلا الآراء حول قضايا السياسية والاقتصاد والصحة والتعليم والأمن والمجال الإنساني، بما في ذلك المناقشات حول التسهيلات اللازمة في الخدمات المصرفية وتوافر السيولة".

طالبان قطر الدوحة وفد أمريكي الولايات المتحدة أفغانستان

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