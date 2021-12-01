ابنة غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجمالها على إنستجرام

شاركت روتانا قزاز ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة لها من أحدث ظهور.



وظهرت "روتانا" في الصورة بإطلالة كاجوال جذابة رفقة كلبها، مرتدية توب باللون الأسود ونسقت معه بنطال جينز، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.



علي جانب اخر شاركت النجمة غادة عبدالرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.



المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.