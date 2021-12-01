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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. كيروش يستقر علي تشكيل ناري لمنتخب مصر لمواجهة لبنان

كيروش
كيروش

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على تشكيل الفراعنة الذي سيخوض به مباراة لبنان، في اللقاء المقرر له في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة الأولى، من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

ومن المتوقع ان يبدأ الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:-

حراس المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: أكرم توفيق- محمود الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: مصطفي فتحي- مروان حمدي- محمد شريف

وتنطلق مباراة مصر ولبنان اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت قطر والسعودية، تذاع مباراة مصر ولبنان عبر قنوات beIN Sports 1,2 HD، والكأس القطرية.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على منتخب لبنان في مباراة الغد، وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتوج منتخب مصر ببطولة كأس العرب مرة واحدة في تاريخه “عام 1992”، بينما لم يسبق منتخب لبنان الفوز  باللقب.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة قوية في كأس العرب، تضم الجزائر والسودان ولبنان.

يذكر أن آخر مباراة جمعت مصر ولبنان كانت في 2012 “ مواجهة ودية” وانتهت بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.

البرتغالي كارلوس كيروش بطولة كأس العرب تشكيل الفراعنة مباراة مصر ولبنان لبنان

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