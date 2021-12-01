إلغاء رحلات البالون الطائر بالاقصر لسوء الأحوال الجوية

تسببت سوء الأحوال الجوية صباح اليوم الأربعاء ، بمحافظة الأقصر في إلغاء رحلات البالون الطائر، والتي كان من المقرر إقلاعها في الساعات الأولى.



وقال مصدر بمطار البالون: إنه تقرر إلغاء رحلات البالون بسبب الظروف الجوية والرؤية الغير كافية وسرعة الرياح ، مما تسبب في عدم اقلاع البالون حرصًا على حياة السائحين الذين اعتزموا الإقلاع صباحا.



وأضاف أن قرار الإلغاء صدر من قبل الطيران المدني بسبب انخفاض مستوى الرؤية .



الجديد بالذكر بانه قبل اقلاع اى رحلة بالون يتم تجهيز ارض الاقلاع مسبقا بتركيب شبكات المراقبة و كاميرات المراقبة الحديثة وتم عمل صيانة للإضاءة لتغطي المطار وتم تحديث محطة متكاملة للمراقبة الجوية والأرصاد حديثة ومتطورة