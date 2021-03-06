على متنها 110 سائحين.. انطلاق 6 رحلات بالون في سماء الأقصر

انطلقت في سماء مدينة الأقصر، أمس الجمعة ٦ رحلات بالون طائر على متنها ١١٠ سائحًا من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة.

وقال وائل احمد الصاوى مدير مبيعات بإحدى شركات البالون الطائر إن السائحين وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.





وأكد أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها حيث ان الرحلة تقل ١٤ فرد فقط بدلا من ٢٨ فرد وذلك لسلامة الركاب موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.



