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محافظات

على متنها 110 سائحين.. انطلاق 6 رحلات بالون في سماء الأقصر

السبت 06/مارس/2021 - 02:48 م
رحلات البالون بالأقصر
رحلات البالون بالأقصر
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شمس يونس
انطلقت في سماء مدينة الأقصر، أمس الجمعة ٦ رحلات بالون طائر على متنها ١١٠ سائحًا من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة. 
وقال وائل احمد الصاوى مدير مبيعات بإحدى شركات البالون الطائر إن السائحين وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

وأكد أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها حيث ان الرحلة تقل ١٤ فرد فقط بدلا من ٢٨ فرد وذلك لسلامة الركاب موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع. 

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ويقول أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون بالاقصر إن رحلات البالون الطائر من أكثر الرحلات الممتعة فى العالم ويتهافت عليها السائحون من جميع الجنسيات وتتواجد في أكثر من بلد أبرزها لندن والأرجنتين، مشيرا إلى أن البالون الطائر هو رحلة هوائية عبر منطاد ينطلق من امام معبد حتسبشوت بالبر الغربي بدون محركات ويرتفع لأكثر من 2000 قدم .

وأوضح "عبود" أن رحلات البالون الطائر توقفت فى شهر مارس الماضي وذلك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقب جائحة فيروس كورونا " كوفيد – 19 " وعادت مرة أخرى إلى سماء الأقصر وسط إجراءات احترازية.

ونوّه إلى أنه تم الالتزام  بتطهير البالون مع توفير مواد تعقيم للركاب قبل وبعد أي نقطة اتصال، كما تم توفير أجهزة تعقيم وتوزيعها فى كافة أرجاء أرض الإقلاع والتأكد من ارتداء كافة الركاب لأقنعة الوجه ، وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالأقصر بالإجراءات المتخذة في حالة الاشتباه فى أى حالة مرضية مع الالتزام للحد من الازدحام داخل أرض إقلاع البالون.
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