القابضة للمياه: ورشة عمل لوضع المواصفات الفنية لمحطات الترشيح الفائق

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل لوضع المواصفات الفنية الخاصة بمحطات الترشيح الفائق uf وذلك بالمركز الإقليمي بشركة مياه الشرب بالدقهلية فى الفترة من ٢٨ _٣٠ نوفمبر، بمشاركة عدد من الشركات التابعة ذوى الخبرة بهذا المجال، ومنها شركات المنوفية والإسكندرية والشرقية والدقهلية والاقصر واسوان وبنى سويف والمنيا.

وقال المهندس محمد الشافعي رئيس القطاع التشغيل والصيانة للمياه بالشركة القابضة، أن الورشة تهدف إلى الاتفاق على وضع مواصفات فنية للمحطات الترشيح الفائق تكون مرجعا للمناقصات القادمة وللسادة العاملين في هذا المجال نظرا لحداثته، لذلك دعت الحاجة إلى تكامل المعلومات المتاحة في ظل عدم وجود مرجع موحد، حيث أن الكود المصري لا يشمل مواصفات مكونات محطات الترشيح الفائق Ultrafiltration.

وأثنى "الشافعي" على الفكرة والحاضرين ووجه بأهمية الخروج بصيغة موحده للمواصفات الفنية للمحطات الترشيح الفائق نظرا للتوسع فى انشاء ذلك النوع من المحطات، في ضوء توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، باستحداث التكنولوجيات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس "على البنا" المنسق العام لمحطات الترشيح الفائق ان عدد المحطات وصل إلى ٣٢ محطة بإجمالي طاقات تصل إلى ٣٣٠ ألف متر مكعب يوميا وتوقع بنموها إلى ٤٠ محطة فى مارس القادم.