ارتفاع مياه البحر وخروجها على الطريق في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ارتفاع مياه البحر عند كورنيش المكس بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، محملة بالرمال وخروجها علي الطريق.

وأشارت الشركة في بيان أنه تم رفع المياه بالمنطقة وجاري العمل بمعدات الشركة بتعاون مع الحي ونهضة مصر، ووجه المهندس اسماعيل زكي مدير عام التشغيل والصيانة بمنطقة العجمي بتطهير شنايش المنطقة بالسيارة المدمجة لتطهير الشنايش والشبكة من الرمال.

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جدير بالذكر أن اللواء أ.ح مهندس محمود محمد نافع رفع حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠، وانتشرت علي الفرو معدات وفرق طوارئ الشركة بالمواقع الساخنة بجميع أنحاء المحافظة.

ويرجي في حالة وجود أي مشكلة الإبلاغ علي رقم الخط الساخن بالشركة ١٧٥، أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥، أو علي رسايل صفحة الشركة علي مواقع التواصل الإجتماعي.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحى بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة .

وفى هذا الإطار أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح علي فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأكد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا ، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.