عاجل
في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور رئيس حكومة إسبانيا.. مدبولي: مصر اتخذت خطوات كان لها أثر عملي في إزالة معوقات أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية التأكد من انعدام الحيوانات المنوية يتم من خلال هذه الطريقة..استشاري ذكورة يوضح جهود متواصلة بأسوان لإحتواء تداعيات السيول هل تعطيل الدراسة بالجامعات أمر مطروح؟ .. التعليم العالي تجيب شركة «زيمنز جاميسا» الإسبانية: ندعم برنامج الحكومة المصرية الطموح للطاقة المتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع مياه البحر وخروجها على الطريق في الإسكندرية

ارتفاع مياه البحر
ارتفاع مياه البحر بمنطقة العجمي

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ارتفاع مياه البحر عند كورنيش المكس بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، محملة بالرمال وخروجها علي الطريق.

وأشارت الشركة في بيان أنه تم رفع المياه بالمنطقة وجاري العمل بمعدات الشركة بتعاون مع الحي ونهضة مصر، ووجه المهندس اسماعيل زكي مدير عام التشغيل والصيانة بمنطقة العجمي بتطهير شنايش المنطقة بالسيارة المدمجة لتطهير الشنايش والشبكة من الرمال.

أقرأ أيضًا:

حملات للمخالفين في الإسكندرية..غلق 4 منشآت و87 حالة إشغال وإزالة 165 إعلان

جدير بالذكر أن اللواء أ.ح مهندس محمود محمد نافع رفع حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠، وانتشرت علي الفرو معدات وفرق طوارئ الشركة بالمواقع الساخنة بجميع أنحاء المحافظة.

ويرجي في حالة وجود أي مشكلة الإبلاغ علي رقم الخط الساخن بالشركة ١٧٥، أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥، أو علي رسايل صفحة الشركة علي مواقع التواصل الإجتماعي.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحى بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة .

وفى هذا الإطار أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح علي فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة  بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأكد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا ، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.

 

 

الاسكندرية حالة الطوارئ حالة الطقس الصرف الصحى شكاوى المواطنين غرب الإسكندرية التدخل السريع

ترشيحاتنا

شعراوى : نسعى لتوفير فرص عمل جديدة بمختلف المحافظات للنهوض بقرى الريف

ميدو يكتب روشتة فوز منتخب مصر أمام لبنان في كأس العرب اليوم

تحرش بـ 3 فتيات من بينهم « تلميذة حضانة».. السائق المسن يواجه السجن المشدد

بلطجية وهمج.. هجوم ضد فيلم ليدي جاجا الجديد عن عائلة جوتشي

مقترح إسرائيلي لإنشاء مطار مشترك بين القدس ورام الله| تفاصيل

مدبولي: منتدى الأعمال فرصة لتعميق أوجه التعاون مع إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان بكأس العرب اليوم

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

اغتصبها 3 مرات بعد ما قتلها.. أسرة الطفلة رضوى تروي تفاصيل مثيرة حول مقتلها على يد جارها في البحيرة

اليوم.. بدء تطبيق قرار منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

الحكومة: البنوك مستثناة من قرار حظر دخول المواطنين دون تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

الشال الحريمي.. رحلة تطوره من الكورشيه المثلث للتصميمات العصرية| نوستالجيا

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

فيديو

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

فيديوجراف.. القضية في المحاكم.. ابنة رشوان توفيق تكشف تفاصيل جديدة

إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ