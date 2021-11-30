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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات للمخالفين في الإسكندرية..غلق 4 منشآت و87 حالة إشغال وإزالة 165 إعلان

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة على المحال والأسواق لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات.

ففي حي العامرية ثان، غرب الإسكندرية، قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي 3 حملات مكبرة، أسفرت عن غلق ثلاث مقاهٍ ومحل بلاي ستيشن، وتحرير ٥ مخالفات و٨ محاضر وإعدام ٣٦ كيلو من اللحوم وعلب الارز بلبن والتحفظ على عدد ٤٢ من الاشغالات المتنوعة وتحصيل ٣غرامات فورية اشغال طريق.

كما قامت نهضة مصر برفع مخلفات القمامة من شارع الكابلات، وجارى الاستمرار في الحملات لضبط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال اللواء أشرف بهجت إن هذا يأتي ننفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة المحال والتأكد من الإجراءات الاحترازية.

وفي حي وسط، ووفقا لتكليفات المحاسب رجب النقيدي، رئيس الحي، تم الدفع بعدد ٣ حملات لازالة الاشغالات والتعديات من شوارع الحي.

وجابت الحملات الشوارع الرئيسية في الحي، وأسفرت عن إزالة عدد ٤٥ حالة إشغال متنوع، وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي يتم استخدامها لحجز اماكن للسيارات وتعيق المارة، والمرور.

ويأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وفتحا للشوارع والأرصفة أمام المارة، وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، وما زالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط..

وفي حي شرق الإسكندرية، أزالت وحدة الإعلانات عدد ١٦٥ إعلان مخالف خلال حملات مستمرة على مدار يومين متتاليين بناءً على تعليمات محارب هيلع رئيس حي شرق بمتابعة الحملات بشوارع الحي لإزالة كافة المخالفات الإعلانية بمختلف أشكالها.

وشملت الحملات المرور على طريق الحرية سبورتنج، شارع آدمون فريمون وشارع الجلاء وشارع جميلة بوحريد وشارع إبراهيم الشريف وشارع آلبرت الأول وشارع كمال الدين صلاح، وتم إيداع المخالفات الإعلانية بديوان عام المحافظة.

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