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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ولاء التمامي: إيديكس 2021 الحدث الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط

النائبة ولاء التمامي،
النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" في دورته الثانية ، والذي يستمر حتى 2 ديسمبر المُقبل، والذي تستضيفه مصر ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع مصر على الخريطة العالمية للمعارض الدولية في مجال الدفاع والصناعات العسكرية.

وأضافت "التمامي" في بيان لها، اليوم، أن معرض "إيديكس" يساهم في توطين الصناعات العسكرية بالدولة المصرية ، كما أنه يؤكد قدرات مصر الدفاعية والعسكرية، لافتة إلى أن المعرض يأتي بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه المعرض يُعد الحدث الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، مؤكدة أنه مصر استعادت مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية بفضل جهود القيادة السياسية الحالية.

أيديكس 2021 الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات العسكرية إفريقيا الشرق الاوسط

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