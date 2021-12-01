في يومه العالمي.. قصة أول حالة مصابة بالإيدز ومكان وتاريخ ظهوره

مع بداية شهر ديسمبر من كل عام، يتم الاحتفال بـ يوم الإيدز العالمي ، وهو فيروس نقص المناعة البشرية الذي لا يوجد علاج له حتى الأن ، وتم تخصيص اليوم العالمي للإيدز لأول مرة عام 1987، بحيث يتحد الناس في كل بقاع العالم ليبدون دعمهم للمصابين بالإيذز والمتأثرين به، ولإحياء ذكرى من قضوا بسببه.

بدأ إحياء اليوم العالمي للإيدز سنوياً نتيجة قرار من منظمة الصحة العالمية، حيث شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية إحياء هذه المناسبة وذلك في قرارها 15/34 ويخصص لإحياء المناسبة والتوعية من مخاطر مرض الإيدز ومخاطر انتقال فيروس اتش آي في المسبب له، عن طريق استعمال أدوات حادة ملوثة أو ممارسة جنسية دون اتخاذ طرق وقاية مناسبة أو عبر استعمال معدات وأدوات طبية ملوثة.

كذلك طرق التعامل السليم والصحيح مع المصابين بالمرض أو الحاملين للفيروس الناقل له حيث يعاني العديد من منهم سواء من التمييز وأحيانا الاضطهاد لكونهم مصابي، يعتبر مرض الإيدز من الأمراض الخطرة، كما أن معدلات الإصابة به لا تزال مرتفعة خاصة في دول العالم النامي.



قصة اليوم العالمي للإيدز

ذُكر يوم الإيدز العالمي للمرة الأولى في شهر أغسطس من عام 1987، حيث عرض كل من جيمس بون وتوماس نيتر، وهما من موظفي الإعلام في البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز في منظمة الصحة العالمية في جنيف، سويسرا فكرتهما على الدكتور جوناثان مان، مدير البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز (المعروف حاليا باسم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)، وقد أحب الدكتور مان الفكرة واستحسنها ووافق على التوصية بأن يكون الاحتفال في اليوم العالمي للإيدز في الأول من شهر ديسمبر، 1988.

أول حالة مصابة بالإيدز في العالم



كان أول تسجيل لظهور مرض الإيدز في 5 يونيو عام 1981 في الولايات المتحدة، عندما اكتشفت وكالة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الأمريكية عددًا من حالات الإصابة الالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية) وذلك في خمسة رجال من المثليين جنسياً في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.



في البداية، لم يكن لدى الوكالة اسم رسمي لهذا المرض، وعادةً ما كانت تشير إليه من خلال الأمراض المرتبطة به. فعلى سبيل المثال كانت تستخدم اسم اعتلال العقد الليمفاوية، وهو المرض الذي اشتق منه مكتشفو فيروس HIV اسمًا للفيروس.



وقد استخدمت الوكالة أيضًا اسم سرطان كابوزيس والعدوى الانتهازية وهو الاسم الذي أطلقته عليه الوحدة المؤقتة التي تم تشكيلها للتعامل مع المرض الجديد في عام 1981.

كما تم استخدام المصطلحGRID هو اختصار (Gay-related immune deficiency)، مرض نقص المناعة المرتبط بالمثليين جنسيا والذي يعني مرض نقص المناعة المرتبط بالمثليين جنسيًا، وفي محاولات لوكالة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية تحديد اسم المرض ومع دراستها للفئات والمجتمعات التي تنتشر فيها الإصابة بالمرض، وجدت أن كل هذه الفئات يبدأ اسمها بحرف H وهم Haitians (سكان هايتي) وHomosexuals (المثليين جنسيًا) وHemophiliacs (الأشخاص الذين يعانون من الهيموفيليا) وHeroin users (مدمنو الهيروين)، ولذلك أطلقوا عليه "مرض الفور إتش" (4H Disease).

ولكن بعد أن اكتشف أن مرض الإيدز ليس مقتصرًا على مجتمع المثليين جنسيًا فقط، تم استخدام مصطلح AIDS (الإيدز) في أحد اجتماعات الوكالة في يوليه من عام 1982، وبحلول سبتمبر من عام 1982، بدأت هذه الوكالة في استخدام اسم الإيدز وربما تكون قد بدأت في وضع تعريف للمرض الجديد.

