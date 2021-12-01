لذيذة وشهية.. طريقة كيكة الرواني بجوز الهند

نشرت الشيف فاطمة الحاتى ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة كيكة الرواني بجوز الهند..





مقادير الرواني ..

1 كوب دقيق.

1 كوب سميد.

1 كوب زبادي من نفس معيار كوب الدقيق او ٢ علبة زبادي صغيرة

1 كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز هند.

3 حبات بيض بحرارة الغرفه.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

بشر برتقالة. اختياري

ملعقة صغيرة خل

مقادير الشربات وهو السيرب او القطر

كوب و نصف ماء

كوب سكر

عصير نصف ليمونه

الطريقة التحضير.



-تخلط مكونات الشربات أو القطر السكر و الماء وعصير الليمون و يرفع علي نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق و يترك ليبرد .

-يضرب البيض مع السكر والفانيليا جيداً جداً بالمضرب الكهربائي او اليدوي ثم يضاف الزبادي والزيت ونستمر في الضرب ونضيف جوزالهند والسميد و نستمر في الضرب حتي يمتزج تماما و يكون خفيف القوام .

-نُضيف بشر البرتقال وينخل الدقيق والبيكنج باودر مع رشه الملح، وتضاف على دفعات إلى الخليط وتُقلب من أسفل لأعلي ولا نضيف الدفعةالتالية إلا بعد إختفاء الأولي ومزجها تماماً مع الخليط.

-ثم توضع في صينية مدهونة زيت و مبطنة بالدقيق مقاس ٢٤ سم



-تدخل فرن حار سابق التسخين علي 180 درجة مئوية وتحتاج حوالي 35 أو 45 دقيقة لتنضج، ويختبر نضجها بخلة أسنان او سكين فيوسط الكيك، حتى تخرج نظيفة منه.

-يُضاف الشربات او القطر البارد على الكيك الساخن ويُرش على الوجه جوز هند وتُقدم بالهنا والشفا.