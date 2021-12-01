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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة وشهية.. طريقة كيكة الرواني بجوز الهند

صدى البلد

نشرت الشيف فاطمة الحاتى ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  طريقة كيكة الرواني بجوز الهند..


 

مقادير الرواني ..

1 كوب دقيق.

1 كوب سميد.

1 كوب زبادي من نفس معيار كوب الدقيق او ٢ علبة زبادي صغيرة

1 كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز هند.

3 حبات بيض بحرارة الغرفه.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

بشر برتقالة. اختياري

ملعقة صغيرة خل

مقادير الشربات وهو السيرب او القطر

كوب و نصف ماء

كوب سكر

عصير نصف ليمونه

 

الطريقة التحضير.
 

-تخلط مكونات الشربات أو القطر السكر و الماء وعصير الليمون و يرفع علي نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق و يترك ليبرد .

 

-يضرب البيض مع السكر والفانيليا جيداً جداً بالمضرب الكهربائي او اليدوي ثم يضاف الزبادي والزيت ونستمر في الضرب ونضيف جوزالهند والسميد و نستمر في الضرب حتي يمتزج تماما و يكون خفيف القوام .

 

-نُضيف بشر البرتقال وينخل الدقيق والبيكنج باودر مع رشه الملح، وتضاف على دفعات إلى الخليط وتُقلب من أسفل لأعلي ولا نضيف الدفعةالتالية إلا بعد إختفاء الأولي ومزجها تماماً مع الخليط.

 

-ثم توضع في صينية مدهونة زيت و مبطنة بالدقيق مقاس ٢٤ سم 
 

-تدخل فرن حار سابق التسخين علي 180 درجة مئوية وتحتاج حوالي 35 أو 45 دقيقة لتنضج، ويختبر نضجها بخلة أسنان او سكين فيوسط الكيك، حتى تخرج نظيفة منه.

 

-يُضاف الشربات او القطر  البارد على الكيك الساخن ويُرش على الوجه جوز هند وتُقدم بالهنا والشفا.

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