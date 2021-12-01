لذيذة وشهية.. طريقة كيكة الرواني بجوز الهند

نشرت الشيف فاطمة الحاتى ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة كيكة الرواني بجوز الهند..
مقادير الرواني ..
1 كوب دقيق.
1 كوب سميد.
1 كوب زبادي من نفس معيار كوب الدقيق او ٢ علبة زبادي صغيرة
1 كوب سكر.
نصف كوب زيت.
نصف كوب جوز هند.
3 حبات بيض بحرارة الغرفه.
ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
ملعقة كبيرة فانيليا.
بشر برتقالة. اختياري
ملعقة صغيرة خل
مقادير الشربات وهو السيرب او القطر
كوب و نصف ماء
كوب سكر
عصير نصف ليمونه
الطريقة التحضير.
-تخلط مكونات الشربات أو القطر السكر و الماء وعصير الليمون و يرفع علي نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق و يترك ليبرد .
-يضرب البيض مع السكر والفانيليا جيداً جداً بالمضرب الكهربائي او اليدوي ثم يضاف الزبادي والزيت ونستمر في الضرب ونضيف جوزالهند والسميد و نستمر في الضرب حتي يمتزج تماما و يكون خفيف القوام .
-نُضيف بشر البرتقال وينخل الدقيق والبيكنج باودر مع رشه الملح، وتضاف على دفعات إلى الخليط وتُقلب من أسفل لأعلي ولا نضيف الدفعةالتالية إلا بعد إختفاء الأولي ومزجها تماماً مع الخليط.
-ثم توضع في صينية مدهونة زيت و مبطنة بالدقيق مقاس ٢٤ سم
-تدخل فرن حار سابق التسخين علي 180 درجة مئوية وتحتاج حوالي 35 أو 45 دقيقة لتنضج، ويختبر نضجها بخلة أسنان او سكين فيوسط الكيك، حتى تخرج نظيفة منه.
-يُضاف الشربات او القطر البارد على الكيك الساخن ويُرش على الوجه جوز هند وتُقدم بالهنا والشفا.