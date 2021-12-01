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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بالتزامن مع محادثات فيينا

صدى البلد

كشف مفتش نووي تابع للأمم المتحدة عن أن استئناف إيران أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪.


وقال مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزيّ متطورة من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%.

وكان البيت الأبيض قال أمس الثلاثاء،  إن الولايات المتحدة ترمز على العودة المتبادلة - من الجانبين الإيراني والأمريكي -  للالتزام بالاتفاق النووي، مؤكدة أنه الخيار الأفضل.

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وأضاف أنه من الصعب تقييم ما يجري في محادثات فيينا في الوقت الحالي، في إشارة إلى أنه من المبكر الحكم على ما ستخرج به المحادثات.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تجري مفاوضات في العلن، وأن واشنطن لا تزال تؤمن بالمسار الدبلوماسي بشأن ملف إيران النووي.

ايران تخصيب اليورانيوم فيينا الطرد المركزي فوردو

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