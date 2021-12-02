دعاء تحصين الأطفال قبل النوم.. ردده الآن

دعاء تحصين الاطفال قبل النوم .. إن أكثر ما قد يؤرق الاباء والأمهات هو بكاء أطفالهم ليلا حيث عادتا ما يبكى الطفل طوال الليل ولا يرتاح والديه بسبب بكائه وقد لا يكون بكاء الطفل بسبب حاجة مادية فقد يكون البكاء لا سبب له والبعض قد لا يعلم أن الشياطين عادتا ما تؤرق الطفل وتزعجه فعلى عل أم أن تعلم دعاء تحصين الاطفال قبل النوم حتى يهدأ الطفل وينام وتقرأه عليه فور دخوله للفراش حتى يهدأ ومن ثم نستعرض لكم دعاء تحصين الاطفال قبل النوم .

دعاء تحصين الاطفال قبل النوم

كانَ النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ قالَ: (باسْمِكَ اللَّهُمَّ أمُوتُ وأَحْيَا).

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا قامَ أحدُكم عن فراشِهِ ثمَّ رجعَ إليْهِ فلينفُضْهُ بصنفةِ إزارِهِ ثلاثَ مرَّاتٍ فإنَّهُ لا يدري ما خلَفَهُ عليْهِ بعدُ فإذا اضطجعَ فليقل باسمِكَ ربِّي وضعتُ جنبي وبِكَ أرفعُهُ فإن أمسَكتَ نفسي فارحمْها وإن أرسلتَها فاحفظْها بما تحفظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ فإذا استيقظَ فليقل الحمدُ للَّهِ الَّذي عافاني في جسدي وردَّ عليَّ روحي وأذِنَ لي بذِكرِهِ)،وهذا دعاء النوم كامل.

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا أَوَيتَ إلى فِراشِكَ، فقُلِ: اللَّهُمَّ أسلَمتُ نفْسي إليك، ووَجَّهتُ وَجهي إليك، وفَوَّضتُ أمْري إليك، وألجَأتُ ظَهري إليك؛ رَغبةً ورَهبةً إليك، لا مَلجَأَ ولا مَنجا إلَّا إليك، آمَنتُ بكِتابِكَ الذي أنزَلتَ، وبنَبيِّكَ الذي أرسَلتَ، فإنْ مِتَّ مِن ليلتِكَ؛ مِتَّ وأنت على الفِطرةِ، وإنْ أصبَحتَ؛ أصَبتَ خيرًا).

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهمَّ أنت خلقْتَ نفسي، و أنت توفَّاها، لك مماتها و محياها، و إن أحيَيْتَها فاحفَظْها، وإن أمَتَّها فاغفِرْ لها، اللهم إني أسألُك العافيةَ).

(بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ).

اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت الحيّ القيّوم، لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم، يا حيّ يا قيّوم أهدئ ليله، وأَنِم عينه، اللهمّ اجعلها ليلةً هادئةً وخفيفةً عليه.

اللهم اكتب له في هذه الليلة الراحة والسكينة، وخفّف ألمه، وأبعد عنه كل سوء. ربِّ لا تريه في منامه إلا كل جميل، وأدخله في نومٍ عميق يريح جسده. يا الله يا رب العرش العظيم، ارزق طفلي في هذا الليل السكينة والطمأنينة والراحة، وخفّف ألمه، واحميه من كل شر، اللهم امنحه نوماً هانئاً.

أذكار النوم للأطفال

الآيتان من سورة البقرة 285-286، فمن قرأهما في ليلة كفتاه.

بســم الله الرحمــن الرحــيم.. ” ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّه وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ

وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالًوا سَمِعْنَا وَ أطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا

وَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا أنتَ مَوْلَانا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِِ الْكَافِرِينَ (286) “

“باسمك ربي وضعت جنبي , وبك أرفعه , فإن أمسكت نفسي فارحمها , وإن أرسلتها فاحفظها

بما تحفظ بها عبادك الصالحين “.

” اللهم إنك خلقت نفسي و أنت توفاها، لك مماتها و محياها، إن أحييتها فاحفظها، و إن أمتها فاغفر لها

اللهم إني أسألك العافية “.

“اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك “. (تُقرأ ثلات مرات)

” سبحان الله (ثلاثاً و ثلاثين مرة) و الحمد لله (ثلاثاً و ثلاثين مرة) والله أكبر (أربعاً و ثلاثين مرة) “

” اللهم رب السماوات السبع و رب الأرض، و رب العرش العظيم، ربنا و رب كل شيء، فالق الحب و النوى

ومنزل التوراة و الإنجيل و الفرقان، أعوذ بك من شر كل نفس أنت آخذ بنايصته “.

” اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، و أنت الآخر فليس بعدك شييء، و أنت الظاهر فليس فوقك شييء،

و أنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين و أغننا من الفقر “.

” الحمد لله الذي أطعمنا و سقانا , و كفانا , وآوانا , فكم ممن لا كافي له و لا مؤوي “.

” اللهم عالم الغيب و الشهادة فاطر السماوات و الأرض , رب كل شيئ و مليكه , أشهد أن لا إله إلا أنت،

أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان و شركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم “.

“اللهم أسلمت نفسي إليك , وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، و ألجأت ظهري إليك رغبة و رهبة إليك،

لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت و بنبيك الذي أرسلت “.

كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا أوَى إلى فِرَاشِهِ قَالَ: (اللَّهُمَّ باسْمِكَ أحْيَا وأَمُوتُ، وإذَا أصْبَحَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أحْيَانَا بَعْدَ ما أمَاتَنَا، وإلَيْهِ النُّشُورُ)

(إذا أوى أحدُكم إلى فراشِه فلْينفضْ فراشَه بداخلِةِ إزارِه فإنه لا يدري ما خلَفه عليه، ثم لْيضطجعْ على شِقِّه الأيمنِ، ثم لْيقُلْ: باسمِك ربِّي وضعتُ جنْبي، وبك أرفعُه، إن أمسكتَ نفسي فارحمْها، وإن أرسلْتَها فاحفظْها بما تحفظُ به عبادَك الصَّالحينَ)

عن أَبي مَسعودٍ عُقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: (مَن قرَأ بالآيتَينِ مِن آخِرِ سورةِ البَقرةِ في ليلةٍ كفَتاه).

إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ رَجُلًا مِن الأنصارِ، أنْ يقولَ إذا أخَذَ مَضجِعَه: اللَّهُمَّ أسلَمتُ نفْسي إليك، ووَجَّهتُ وَجهي إليك، وفَوَّضتُ أمْري إليك، وألجَأتُ ظَهري إليك، رَغبةً ورَهبةً إليك، لا مَلجَأَ ولا مَنجا منك إلَّا إليك، آمَنتُ بكِتابِكَ الذي أنزَلتَ، ونَبيِّكَ الذي أرسَلتَ.

فإنْ مات؛ مات على الفِطرةِ).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: (اللهم ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم ربنا وربَّ كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر)

يمكن للأم أن تقرأ فوق رأس طفلها القرآن الكريم لتسهل عليه الدخول في النوم، وتدعو له أدعيةً مختلفةً تُسهّل عليه النوم ومن هذه الأدعية ما يأتي

اللهم غارت النّجوم وهدأت العيون أنت حيٌّ قيوم لا تأخذك سِنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدِئ ليلته وأنم عينه، اللّهم اجعلها ليلةً هادئةً وخفيفةً عليه.

اللهم اكتب له في هذه الليلة الراحة والسكينة، وخفّف ألمه وأبعد عنه كلّ سوء، ربِّ لا تُريه في منامه إلا كلّ جميل، وأدخله في نوم عميق يريح جسده.

قراءة سورة الفلق ثلاث مرات، والإخلاص ثلاث مرات، والنّاس ثلاث مرات، وإتباعها بـ: اللهم هدِّئ ليلته وأنمه قرير العين نومًا لا يشوبه أرق أو كدر.

بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ. سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاته.