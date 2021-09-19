سنن نبوية .. دعاء تناول الطعام للأطفال

دعاء تناول الطعام للاطفال ، يعلم الآباء والأمهات الأطفال منذ الصغر، على اتباع سنة النبي الكريم في كل شئ، وخاصة في تناول الطعام، وقبل كل شئ ، يعلمونهم، دعاء تناول الطعام للأطفال.

دعاء تناول الطعام للاطفال

كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ»، وإذا فرغ النبيَ من الطعام قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَطْعَمْتَ فَأَشْبَعْتَ وَسَقَيْتَ فَأَرْوَيْتَ، لَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ ».

كما قال النبي الكريم في حديثه الشريف: «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطنه، حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه» (رواه النسائي ،والحاكم في المستدرك واللفظ له).

دعاء قبل وبعد الطعام للأطفال



وينبغي تسمية الله عز وجل، قبل الطعام، وحمده عز وجل بعد الانتهاء من الأكل كما علمنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فليذكر اسْم اللهِ تعالى، فإِنْ نَسِي أَنْ يَذْكُرَ اسم اللهِ في أوَّلِهِ؛ فليقل: بِسْمِ اللهِ في أوَّلِهِ وآخرِهِ».



آداب تناول الطعام

هناك ضوابط وآداب عند تناول الطعام مأخوذة من القرآن والسنة وتشكل عناصر مهمة في البناء الحضاري للمجتمع الإسلامي بل والبشري، ومنها: قوله تعالى: «وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ».

سن لنا رسول الله آداب الطعام، وأجملها في التؤدة والتمهل في الأكل، وعدم العجلة والإسراع فيه، فقال لابن عباس رضي الله عنه: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» (أخرجه البخاري ومسلم) وقال : «من أكل طعامًا، فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم).

وينبغي علينا أن نتخير الطعام الحلال والطعام الطيب ونضبط سلوكنا في تناوله، فنصبح بذلك قادرين على القضاء على الشر في أنفسنا، وعلى الفساد في مجتمعاتنا، وعلى الاختلال في العالم وهذه دعوة قد يراها بعضهم بعيدة عن قضية بناء الحضارة إلا أنها جزء لا يتجزأ منها، فالطعام الطيب جزء من نفسية المسلم الطيب القادرة على بناء حضارة عادلة تستمر وتبقى على نقائها عبر الأجيال.

حكم الأكل باليد اليسرى

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تناول الطعام له آداب وعلمنا إياها النبي في الحديث الشريف مخاطبا الغلام "يا غلام ، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك".

وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن معنى "كل بيمينك" هنا ليست على سبيل الوجوب، ولو كانت للوجوب لكان عدم فعلها حراما وعليها وزر يدخل النار في النهاية لأنه ارتكب محرما، وهذا ليس صحيحا.

وأشار إلى أنه يستحب للمسلم أن يأكل بيمينه، ولكن قد يكون الإنسان لا يتحكم بالأكل باليد اليمنى، وهنا لا حرج ولا وزر عليه لو تناول ال

الطعام باليد اليسرى.

واستشهد بقوله تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُم" كما يقول النبي في الحديث الشريف "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".