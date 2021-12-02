عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة كفاح عمرها 65 عاما.. حكاية عم سعيد أقدم صانع عسلية فى القليوبية

عم سعيد صانع العسلية
عم سعيد صانع العسلية بالقليوبية

داخل أحد الشوارع بمدينة بنها يقف " عم سعيد " أقدم صانع وبائع عسلية في القليوبية على عربته الصغيرة ليبدأ يومه في الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساءا .. يقف عم سعيد طوال اليوم للعمل في صناعة العسلية وتقطيعها وبيعها للأطفال وزبائنه من أهالي المنطقة والمدينة.

اقرأ أيضا:
محافظ القليوبية يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه ببنها وخط مازوت بشبرا الخيمة
لم يعرف عم سعيد مهنة غير صناعة العسلية وبيعها في الشوارع والطرقات ورغم ذلك نجح من خلالها أن ينفق على تربية وتعليم أولاده وكذلك أحفاده من بعدهم.


وحكى " عم سعيد " قصة كفاحه مع صناعة العسلية خلال حديثه لـ صدى البلد حيث يعمل فيها منذ ان كان عمره 5 سنوات لمساعدة والده فى المهنة والعمل على عربة خاصة به لصناعة العسلية وبيعها لكسب رزقه الحلال وقوت يومه.


وأضاف عم سعيد ان والده كان يعمل بتلك المهنة وبعد وفاته وهو في سن 15 عاما بدأ يمتهن مهنته وصنع لنفسه عربة خشب تدفع باليد وبدأ في صناعتها وبيعها  حتى طيلة 65 سنة متواصلة وهو يكسب قوت يومه وينفق على أسرته وتربية أشقائه وأبنائه منها إلى أن كبر الجميع وحرص على ألا يعملوا بها.


وعن صناعة العسلية قال عم سعد انه يصنعها من كمية من العسل الأسود والسكر ويتم إضافة كمية من الماء ثم يوضع المخلوط على النار حتى يغلى ويتم بعد ذلك رفعه من على النار وفرد المخلوط على رخامة لبدء عملية التبريد ووضع الفول السوداني ويبدأ التقطيع والبيع وتابع قائلا " طول عمرى بحلى بوق الناس وأملى أزور الكعبة والحرم".
وأشار إلى أنه زبائنه ليس من الجيران أو طلاب المدارس فقط بل ناس كبار وفنانين وبعد الناس من دول أوروبية مثل إيطاليا وانجلترا يرسلوا لشرائها ويتم إرسالها لهم خارج البلاد.

0d510d67-8a75-488a-9c73-4d54a5006b3c
0d510d67-8a75-488a-9c73-4d54a5006b3c
7ad796f1-e5f1-4821-ae93-7e6d852c3d3b
7ad796f1-e5f1-4821-ae93-7e6d852c3d3b
8e13be4c-6733-479b-bd32-61ab87d7a237
8e13be4c-6733-479b-bd32-61ab87d7a237
32b1de30-fda9-4371-ba3c-05f98a371afe
32b1de30-fda9-4371-ba3c-05f98a371afe
6108ab5d-3c63-4bb6-80f7-f779548539f2
6108ab5d-3c63-4bb6-80f7-f779548539f2
a49fd01d-bfed-4345-bebc-495d92ae4289
a49fd01d-bfed-4345-bebc-495d92ae4289
ad520e49-d63a-4475-8304-42da82c02d51
ad520e49-d63a-4475-8304-42da82c02d51
b14d212a-cd58-4b86-b867-ed955fd2538d
b14d212a-cd58-4b86-b867-ed955fd2538d
b1683c07-3935-41f7-86d0-3dbc3d191e93 (1)
b1683c07-3935-41f7-86d0-3dbc3d191e93 (1)
df95cfb4-46dc-452f-97be-03bba0485ecd
df95cfb4-46dc-452f-97be-03bba0485ecd
e89b7a4a-8e1f-4104-997b-cc8ef3eab4aa
e89b7a4a-8e1f-4104-997b-cc8ef3eab4aa
بنها عم سعيد محافظة القليوبية مدينة بنها القليوبية بائع عسلية صناعة العسلية

موضوعات متعلقة

رفع حالة الطوارئ وتفعيل غرفة العمليات لمواجهة تقلبات الطقس في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه ببنها وخط مازوت بشبرا الخيمة

أمن القليوبية تشن حملة مداهمات على أوكار المخدرات والأسلحة بطوخ

محافظ القليوبية يناقش معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف

ترشيحاتنا

بعد يوم من الاغلاق.. إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة

مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة دولية على متنها 2000 سائح

إساءة لمصر.. تفاصيل المشادة "النارية" بين أحمد موسى وعمر كمال على الهواء

مطار الغردقة الدولى يستقبل 93 رحلة طيران تقل 14 ألف راكب

الإسكان: الأحد فتح باب التظلمات لغير المقبولين بشقق "سكن لكل المصريين 2"

القومي للبحوث يحذر من البرجر والبانية عند تحضيره في اللانش بوكس لأطفالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

مصرع رضيعين توأم في ظروف غامضة بالشرقية

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ