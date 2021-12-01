إصابة 8 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بعزبة جبريل بقنا

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة خلال مشاجرة بالشوم بين عائلتين بعزبة جبريل التابعة لمركز قفط جنوب قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قفط ، يفيد بإصابة 8 أشخاص خلال مشاجرة بالشوم و العصى بعزبة جبريل.

تبين إصابة كل من : محمد عبد الرازق ٤٢ عاماً، عبد الوهاب محارب ٤٠عاماً ، اسلام سيد ٤٠ عاماً، أشرف جابر ٤٠ عاماً ، محمود جابر ٤٥ عاماً ، محمد جابر ١٥ عاماً ، أحمد جابر ١٩ عاماً، وعبد الله محمد ١٦ عاماً .

دفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ٥ سيارات إلى موقع المشاجرة و جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.