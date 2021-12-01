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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دعاء سهيل تنقذ عائلة من مرض يفتح بابًا لأمراض جديدة.. إيه الحكاية

دعاء سهيل خبيرة التغذية
دعاء سهيل خبيرة التغذية

خصص برنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، فقرة خاصة للحديث عن السمنة، وتم استضافة، الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، و الفتاة رودي التى كانت تعانى من زيادة فى الوزن هى وشقيقتها إسراء، وتم فقدان الوزن فى فترة قصيرة بـ متابعة من الدكتورة دعاء سهيل.

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن لديها برنامج ولكن كل حالة يكون لها نظام يسير عليها، وأنه فى برنامجها لا تحرم الشخص من الأكل.

ولفتت إلى أن الكورس العلاجي الذى تقدمه من أجل خفض الوزن، الذى تقدمه للمواطنين الذين يعانون من السمنة، يحتوي على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة" الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، متابعة: المتابعة المستمرة ضرورة للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي.

ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، موضحة:" هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة و في وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.

وأضافت دعاء سهيل خبيرة التغذية أنها لا تقوم بمنع الأكل عمن يريدون التخسيس، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى من يغلق الشهية، معلقة : "هحط ليك الاكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل".

وتابعت  دعاء سهيل أن هناك إحدى السيدات كانت تريد خفض وزنها بشكل كبير، وكانت تبكي من أجل تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن زوجها يهددها إذا لم تخفض وزنها، سيقوم بتطليقها، معقبة: "وارد يكون بيحفز زوجته بهذا الأسلوب، ولكن هذا الأمر خطأ".

ولفتت  دعاء سهيل إلى أن مريض السمنة يحق له تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العنب أو التين أو المانجو، معقبة: "ممكن ناكل مانجا أو عنب مرة في الأسبوع مش في اليوم".

صدى البلد البيه والهانم السمنة دعاء سهيل خبيرة التغذية

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