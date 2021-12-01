مهداة لمهرجان القاهرة السينمائي.. "الأفلام" لـ حميد الشاعري تحقق ٦ ملايين مشاهدة

حققت أغنية "الأفلام" التي طرحها حميد الشاعري، والمهداة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال٤٣، ما يزيد عن ٦ ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل مرور أسبوع على عرضها خلال حفل افتتاح المهرجان.

وعرضت الأغنية خلال حفل الافتتاح، ولاقت اشادات كبيرة وترحيب من الحضور الذين تفاعلوا معها بقوة خلال عرضها.

ونالت أغنية حميد الشاعري، تصفيقا حادا من الحاضرين في قاعة العرض لما قدمته من وصف دقيق لعالم السينما وصناعة الأفلام.

وتقول كلمات الأغنية

عندها احساس .. مرسوم في قلوب الناس

الأفلام مكتوبة كلام .. حكاية ناس مش أوهام

انت كمان زي الأفلام .. مبسوط زعلان لا متقولش جنان

فيلمك جديد أو عدى زمان .. موجود على الشاشة وفي كل مكان

ما هي فيلم في فاترينا .. ممكن في ثانيه تورينا

كلمة حلوة تنسينا تكفينا تعدينا الأيام

قولي قولي مين فينا ملوش كرسي في السيما .. شوف فيلمه حوالينا حقق أحلام

الأغنية من كلمات أحمد الطحان، ألحان وتوزيع معتز ماضي، وقام بإخراجها بطريقة الفيديو كليب المخرج الشاب ديبو، وغناء الكابو حميد الشاعري، الذي احتفل منذ يومين بعيد ميلاده وسط نخبة من أصدقائه المقربين.

كان الفنان هيثم نبيل، قد هنأ الفنان حميد الشاعري بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” من فعاليات الإحتفال.

وظهر نبيل برفقة الفنان هشام عباس والفنان حميد الشاعري، وكتب تعليقا على الصور: "يحدث الان عيد ميلاد الكابو حميد الشاعري".