المنشاوي:تعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات معالجة المياه والطاقة المتجددة وبلازما الدم..فيديو

قال ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني، إن فكرة إنشاء مجالس الأعمال بدأت منذ منتصف التسعينيات، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعتبر حلقة اتصال مهمة لتفعيل التبادل التجاري بين الدولتين.

وأضاف المنشاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن مجلس الأعمال الإسباني كان مفعلا حتى عام 2011، مضيفا أن إسبانيا دشنت أول محطة غاز في دمياط وتوقفت إثر أحداث 2011.

ولفت إلى أنه نتيجة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إنهاء الخلافات في سبتمبر 2020، موضحا أن التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا وصل إلى 2 مليار يورو خلال الفترة الماضية.

وأكد أن إسبانيا دولة هامة لمصر بسبب أنها من الدول المتقدمة فضلا عن إنها بوابة القاهرة إلى الدول اللاتينية بالنسبة للصادرات المصرية.

وأردف أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسباني ضم شركات متخصصة في معالجة المياه والطاقة المتجددة ومشروع بلازما دم ومجالات تعاون كبيرة، لافتا إلى أن توطين الصناعات في شتى المجالات بمصر كان على رأس المباحثات بين المسئولين اليوم.

