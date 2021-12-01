حملات رش وتطهير المنشآت الفندقية لمواجهة كورونا

وجه عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، غرفة المنشآت الفندقية وفقا للمنشور الدوري رقم 150 لسنة 2021 ،باستمرار القيام بحملات رش المطهرات فى المقاصد السياحية و المنشآت الخدمية.



شدد العاصي فى خطاب موجه لـ غرفة المنشآت الفندقية بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعميم حملات الرش والتطهير على كافة المنشآت الفندقية وضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة السياحة و الآثار .



أوضح مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، ان ذلك تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.