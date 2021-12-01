بشرى لمرضى السمنة.. كريم صبري: يمكن تصحيح عمليات إنقاص الوزن رغم فشلها

عرض الإعلامي ممدوح الشناوي، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا مصورا لـ عمليات جراحات السمنة والتي يتم إجراؤها من قبل الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس.

وخلال التقرير، قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن عمليات السمنة لها نسبة فشل خاصة إذا لم يتم إجراؤها على يد طبيب ذي خبرة، أو إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب بدقة، مشيرا إلى أن تصحيح فشل جراحات السمنة أصبح بالإمكان حاليا.

وأضاف كريم صبري، أن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلي فشل جميع جراحات السمنة، منها أنها تمت بدون حرفية أو أن المريض لم يلتزم بتعليمات العملية، مشيرا إلى أنه من واجبنا كأطباء عمل اصلاح لهذه العمليات الفاشلة، فعلى سبيل المثال نقوم بعمل إصلاح لعملية تدبيس المعدة وتحولها لعملية تحويل مسار.