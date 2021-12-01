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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدًا.. الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصرى بمتحف محمود مختار

متحف محمود مختار
متحف محمود مختار

تحتفل الجمعية المصرية للكاريكاتير بعيد الكاريكاتير المصري من خلال معرض فنى يقام بمتحف محمود مختار، وذلك خلال الفترة بدءا من غد حتى 12 ديسمبر.

وتشارك فى المعرض أعمال 62 فناناً تشكيليا من رواد الفن التشكيلى، أبرزهم جورج بهجورى، وأحمد طوغان، جلال جمعة، وغيرهم من الفنانين، تمثل الجمعية المصرية للكاريكاتير أحد الكيانات الفنية التي تهتم بالارتقاء بهذا الفن الصحفي العريق.

وتأسست الجمعية عام 1983 بمشاركة 25 رساماً، واختير الفنان الراحل محمد عبدالمنعم رضا رئيساً لها، الذي أشار في افتتاح الجمعية إلى دورها في تنمية المهارات الإبداعية لدى رسامي الكاريكاتير قائلا.

فن الكاريكاتير

والجدير بالذكر أنه فى سبتمبر 1987 أقامت الجمعية أول معرض للكاريكاتير واشترك فيه 59 فناناً، وأصدرت نشرة تضمنت كلمة للفنان "رخا"، أشار فيها إلى الفنانين الراحلين صلاح جاهين وصلاح الليثي وصاروخان وعبد السميع.
يذكر أنه تم اختيار الجمعية المصرية للكاريكاتير يوم 7 من نوفمبر، الموافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبدالمنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري ليكون عيدا للكاريكاتير المصري يتم الاحتفال به سنويا.

والفنان الكبير رخا ولد في السابع من نوفمبر عام 1911، بقرية سنديون بمحافظة القليوبية، واحترف الرسم الكاريكاتيري قبل أن يُكمل عامه السادس عشر، وكانت بدايته في مجلة الفنان عام 1927، ثم تنقل بعدها للعمل في العديد من الصحف والمجلات، ورحل عن عالمنا في عام 1989، بعد رحلة مليئة بالعطاء.

محمود مختار الكاريكاتير المصري الجمعية المصرية للكاريكاتير متحف محمود مختار عيد الكاريكاتير المصرى

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