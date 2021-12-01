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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يثير المخاوف.. مكتشفة أوميكرون تتحدث عن تفاصيل مهمة وخطيرة حول المتحور الجديد

أوميكرون
أوميكرون

قالت أنجيلكا كوتزي مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا، اليوم "الأربعاء"، إن المتحور الجديد يثير الكثير من المخاوف، وإن أعراض الإصابة بالمتحور مختلفة من شخص لأخر.

 

ووفقا لقناة العربية، قالت كوتزي، إن غير الملقحين هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، مشيرة إلي أن الأعراض قد تكون أقوى للأشخاص غير المقلحين.

 

وأوضحت أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وأن المتحور قد تكون أعراضه غير قوية.

 

كما أكدت أن اللقاحات تساعد على مواجهة متحور "أوميكرون"، وأن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور.

 

وقالت كوتزي: "أوميكرون أعراضه مختلفة عن متحور دلتا".

 

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وأضافت أن كبار السن وغير الملقحين هم الأكثر عرضة للإصابة، وأن الجرعة المعززة لكبار السن تساعد في تخفيف الأعراض.

 

وتابعت: "ستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين". 

 

الصحة العالمية

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتوقع الحصول على مزيد من المعلومات خلال أيام حول خطورة متحور أوميكرون ومدى قدرة المتحور الجديد لـ فيروس كورونا على الانتقال.

 

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، هذه المدة أقصر بكثير من المدة التي توقعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن يستغرقها الأمر لتقييم البيانات المتاحة عن السلالة الجديدة والتي قدرتها وقتها "بأسابيع".

 

وقالت ماريا فان كيركوف رئيسة الفريق الفني لوباء فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية،إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن السلالة الجديدة، التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد تكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا الشائعة.

 

وأضافت رئيسة الفريق الفني لوباء فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت أوميكرون يتسبب في ظهور أعراض مرضية شديدة وخطيرة على المصابين أم لا.

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