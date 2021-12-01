الصحة العالمية تكشف خطورة متحور أوميكرون خلال أيام

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع الحصول على مزيد من المعلومات خلال أيام حول خطورة متحور أوميكرون ومدى قدرة المتحور الجديد لـ فيروس كورونا على الانتقال.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، هذه المدة أقصر بكثير من المدة التي توقعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن يستغرقها الأمر لتقييم البيانات المتاحة عن السلالة الجديدة والتي قدرتها وقتها "بأسابيع".

وقالت ماريا فان كيركوف رئيسة الفريق الفني لوباء فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن السلالة الجديدة، التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد تكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا الشائعة.

وأضافت أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت أوميكرون تتسبب في ظهور أعراض مرضية شديدة وخطيرة على المصابين أم لا.

