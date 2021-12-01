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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب الأداء.. أحمد موسى يشن هجومًا على كيروش بعد مباراة مصر ولبنان

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا شرسًا على المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة القدم بعد لقاء اليوم أمام لبنان، والفوز بنتيجة 1-0، عن طريق ضربة جزاء.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن مباراة اليوم كانت فى متناولنا و لكن الأداء كان ضعيفًا.

 

ولفت إلى أن أداء المنتخب يقلق، وهذا الأداء لا يؤهل المنتخب لـ كأس العالم.

 

وتابع أحمد موسي، قائلا: "كان نفسى المنتخب يلعب كرة، ويعمل مباراة حلوة"، مؤكدا أن منتخب لبنان سعيد بما حققه اليوم.

 

وتابع: " كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول، فرحان بعد لقاء اليوم" وانفعل أحمد موسى على احتفال المدير الفنى بعد الأداء السيئ.

 

وأوضح أن مصطفى فتحي لاعب المنتخب و نادي الزمالك، كان انانيًا، وكان يمتلك الكرة كثيرًا، ولا يتعاون مع اللاعبين، وعلى الجانب الأخر منتخب لبنان كان ضائعًا.

 

وتابع : “ بداية غير موفقة للمنتخب، ولاعبي المنتخب لم يقدموا كرة جيدة”.

أحمد موسى المنتخب الوطني لبنان صدى البلد المنتخب كأس العالم

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