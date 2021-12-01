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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنلعب الكرة وإحنا بننهج.. ناقد رياضي: أداء منتخب مصر سيئ أمام لبنان

المنتخب
المنتخب

قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي، إن ما قدمه المنتخب الوطنى اليوم اعتدنا عليه، منذ ثلاث سنوات، معلقًا "مستوى المنتخب سيئ على مدار الفترة الماضية".

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه غاضب من الاستوديوهات التحليلية، معلقًا "الكل بيتكلم إن المنتخب حقق الثلاث نقاط".

ولفت إلى أن الأولوية أن يقدم لاعبو المنتخب مباراة مميزة، معلقًا "مصر قدمت فى الماضى أداء عالميا أمام البرازيل وإيطاليا، رغم الهزيمة من البرازيل والفوز على إيطاليا".

وكشف عن أن المنتخب لا يقدم كرة من عام 2010، والمنتخب سيواجه مشكلات فى حالة اللعب مع منتخبات صعبة متسائلا "ماذا سنفعل مع المنتخبات الكبيرة، وهناك مشكلة فى لاعبي المنتخب الوطني".

وأوضح أن المنتخب يستحق أن يفوز بنتيجة 10-4 وليس هدف من ضربة جزاء، وأن منتخب لبنان امتلك كرة فى الشوط الثاني مختتما “بنلعب الكرة واحنا بننهنج، وهو ما جعل أحمد موسى يدخل فى حالة ضحك”.

الناقد الرياضي المنتخب المنتخب الوطني صدى البلد أحمد موسى

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