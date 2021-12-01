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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يرد على تصريحات كيروش: كنت بتشوف منتخب تاني ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

انتقد الإعلامي أحمد موسى، أداء منتخب مصر أمام لبنان في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس العرب في قطر.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن «اللي شوفناه يخلينا نضع علامات استفهام كثيرة، كيروش أشاد باللاعبين بعد المباراة ولا أعلم هل نحن كنا نشاهد منتخب آخر غير الذي تراه، مبسوط على إيه».


وتابع «فريقنا متواضع ولم نر روحا في الأداء، وأقول لكيروش الجماهير ليست غاضبة، الناس زعلان من الأداء، خاصة في ظل وجود فارق كبير بين منتخب مصر والفراعنة»، مشيرا إلى أن أداء بعض لاعبي المنتخب اتسم بالأنانية ومن بينهم مصطفى فتحي.


وأضاف موسى «سنواجه مشكلات في التأهل لكأس العالم، حال استمرار الأداء على هذا الوضع»، مشيرا إلى أن جمهور منتخب لبنان سعيد بأداء لاعبيه أمام مصر، خاصة أنه كان الأفضل خلال الشوط الثاني.


وتساءل موسى «أداء اللاعبين غير مرضي تماما، ماذا سنفعل في مباراة الجزائر».
 

 

أحمد موسى منتخب مصر لبنان كأس العرب قطر

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