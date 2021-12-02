إعلام القاهرة تنتهى من امتحانات الميدتيرم .. اليوم

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة و الرابعة من يوم السبت الموافق ٢٧ نوفمبر ديسمبر حتى يوم الخميس ٢ ديسمبر .

كما نوهت كلية الاعلام ، عن عقد جميع الامتحانات لكافة الفرق أونلاين على المنصة الإلكترونية الخاصة بها .

على الجانب الاخر ، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (30) طعنًا في 4 كليات هي الاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، والزراعة، والتمريض، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021 - 2022، ومن المقرر أن يتم فحص الطعون اليوم، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية غدًا الأربعاء 24 نوفمبر.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم الخميس 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.