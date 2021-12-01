مان سيتي ضد أستون فيلا.. رياض محرز وجابرييل خيسوس يقودان هجوم كتيبة جوارديولا

أعلن مدربي مانشستر سيتي وأستون فيلا عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقام بينهما ضمن الجولة الـ 14 من البريميرليج، على ملعب " فيلا بارك ".



ويقود رياض محرز وجابرييل خيسوس هجوم مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية:

ايدرسون

زينشينكو - آكي - دياز - كانسيلو

فرناندينيو - رودريجو - بيرناردو

سترلينج - جيسوس - محرز

تشكيلة أستون فيلا الرسمية:

مارتينيز

تارجيت - مينجيز - كونسا - كاش

ماكجين - لويز - ناكامبا

بوينديا - واتكينز - بيلي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي.