سمير صبري يطالب هاني شاكر بإيقاف عمر كمال عن الغناء .. فيديو

قال سمير صبري، المحامي، إنه تقدم ببلاغ ضد «الإسفاف» الذي يقدمه عمر كمال لمكتب النائب العام، مؤكدا أن التحقيقات ستظهر الحقيقة حول صحة تصريحاته وإهانته لمصر.



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن النائب العام سيفصل في الدعوى بشأن ما قاله عمر كمال ضد مصر واستبدال كلمات أغنيته خلال حفل بالسعودية إلى تمور وحليب بسبب أن أرض المملكة طاهرة، وفقا لقوله.



وتابع: «دول بيغنوا أغاني مبتذلة»، مطالبا هاني شاكر بضم عمر كمال لقائمة الموقوفين عن العمل.

