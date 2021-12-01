الأرصاد الجوية: الأمواج بالإسكندرية ارتفعت 4 أمتار و نصف

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأن سرعة الهواء وصلت ل، 130 كيلو مترا فى الساعة، وهذا كان له تأثير على البحار،و اترفعت 4 أمتار ونصف ولكن الساعات المقبلة ستقل سرعة الرياح.



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأمواج ستقل بعد أن تستقر الأحوال الجوية.



ولفت إلى أن الإسكندرية شهدت أمطار خفيفة اليوم، ولكن الأجواء بشكل عام مستقرة حتى الأسبوع المقبل.