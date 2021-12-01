قاسية.. رشوان توفيق عن أزمته مع إبنته: محنة خلتني أكلم نفسي..فيديو

تحدث الفنان رشوان توفيق، عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع ابنته، قائلا:" المحنة دي خليتي أكلم نفسي كثيرا".

وقال رشوان توفيق في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر “، :” بالنسبة لي مريت بأزمات قاسية كثيرة في مشواري الفني ومنها وفاة ابني، ومكنتش اتصور المحنة التي أتواجد فيها حاليا”.

وأضاف رشوان توفيق:" عمري كله وكفاحي كله وما من عليا الرحمن من رزق لـ اولادي وأخر حاجة أفكر فيها نفسي وكل شيء لأولادي طوال حياتي"

وتابع رشوان توفيق تجربي قاسية وبها رحمة وهي ان الله سبحانه وتعالى وراني الشعب المصري الحنون الذي كان يعطف عليا وده خلاني أبكي ".



