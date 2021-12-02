سفير بنما: ندرك التطور الذي حدث في قناة السويس.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل زيارة 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، وكلمة طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، دانيلا ربوتيني، مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا.

وقد أعرب السفير إليخاندرو ميندوزا، سفير بنما، خلال كلمته عن سعادته بزيارته إلى مصنع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة، موضحا أنه خلال تواجده فى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية قمت بـ متابعة المشروعات القومية التي نفذت، فضلا عن العاصمة الإدارية وإنشاء 19 مدينة جديدة، و الطرق و الكباري.

ولفت إلى أن «بنما تدرك التطور الذي حدث في قناة السويس، وخاصة القناة الجديدة التي تمثل تطورا تجاريا، وذلك لأن بلاده تمتلك قناة».