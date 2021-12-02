سفير الإكوادور بالقاهرة يقدم الشكر لـ محمد أبو العينين.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل زيارة 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، وكلمة طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، دانيلا ربوتيني، مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا.

ووجه السفير رافايل فينتميلا، سفير الإكوادور بالقاهرة، الشكر إلى وزارة الخارجية والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على متابعته لرؤية مشروعات سيراميكا كليوباترا المتميزة، مشيرا إلى أنه زار العاصمة الإدارية وتابع التطور الهائل بها.

ولفت إلى أن والنائب محمد أبو العينين، يقدم مشروعات مميزة فى مصر، وقدم الشكر لـ مندوب وزارة الخارجية، بعد زيارة مدينة الجلالة.

وأكد أن مصر بها مشروعات ضخمة، ومميزة، موضحًا أنه متواجد فى مصر منذ 4 سنوات ويتابع التطورات التى تتم، بمصر، وكنت سعيد عندما توجهت من القاهرة لـ العين السخنة.