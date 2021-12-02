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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد الوصول للفضاء..أغنى رجل في العالم يحذر من الإفلاس بسبب أزمة إنتاج

ايلون ماسك
ايلون ماسك

حذّر إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لكلٍّ من «سبيس إكس» و«تسلا»، الموظفين من أن شركة الطيران والنقل الفضائي قد تواجه الإفلاس إذا لم ينتجوا محركات «رابتور» بشكل متكرر، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني.

و وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ورد أن ماسك البالغ من العمر 50 عاماً، كان غاضباً من عدم إحراز تقدم في محركات صاروخ «ستارشيب»، حيث تحتاج الشركة إلى 39 منها لكل مركبة لإكمال المهام إلى القمر والمريخ، وكذلك لبرنامج «ستارلينك» للأقمار الصناعية.

وكتب ماسك قبل عطلة عيد الشكر: «أزمة إنتاج المحركات أسوأ بكثير مما كانت تبدو عليه قبل أسابيع قليلة... نواجه خطراً حقيقياً بالإفلاس إذا لم نتمكن من تحقيق معدل رحلة على متن المركبة الفضائية مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين في العام المقبل».

والمركبة الفضائية هي صاروخ ضخم من الجيل التالي تقوم «سبيس إكس» بتطويره لمهام إلى القمر والمريخ.

انتهى أول اختبار على ارتفاعات عالية للصاروخ ومحركاته من طراز «رابتور» في فبراير بانفجار هائل عندما فشل أحد المحركين في الاشتعال مرة أخرى قبل الهبوط. قامت المركبة بهبوط ناجح في أواخر مايو.


ستحتاج الشركة إلى ما يصل إلى 39 محركاً من محركات «رابتور» لمهامها، وبدا ماسك قلقاً من أن «سبيس إكس» لن تكون قادرة على إنتاج محركات كافية للرحلات في عام 2022.

كان ماسك يراجع عمل الشركة في وقت سابق من هذا الشهر عندما اكتشف أن الأمور كانت «أكثر خطورة» مما كان يعتقد. واختار الرئيس التنفيذي العمل في عطلة عيد الشكر على خط إنتاج المحركات.

وأوضح ماسك: «نحن بحاجة إلى كل الأيدي الموجودة للتعافي مما يعد، بصراحة، كارثة».

وتقدر قيمة «سبيس إكس» حالياً بـ100 مليار دولار وأصبحت ثانية أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم في أكتوبر

ماسك العالم سبيس تسلا الطيران الإفلاس

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