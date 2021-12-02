بعد الوصول للفضاء..أغنى رجل في العالم يحذر من الإفلاس بسبب أزمة إنتاج

حذّر إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لكلٍّ من «سبيس إكس» و«تسلا»، الموظفين من أن شركة الطيران والنقل الفضائي قد تواجه الإفلاس إذا لم ينتجوا محركات «رابتور» بشكل متكرر، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني.



و وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ورد أن ماسك البالغ من العمر 50 عاماً، كان غاضباً من عدم إحراز تقدم في محركات صاروخ «ستارشيب»، حيث تحتاج الشركة إلى 39 منها لكل مركبة لإكمال المهام إلى القمر والمريخ، وكذلك لبرنامج «ستارلينك» للأقمار الصناعية.



وكتب ماسك قبل عطلة عيد الشكر: «أزمة إنتاج المحركات أسوأ بكثير مما كانت تبدو عليه قبل أسابيع قليلة... نواجه خطراً حقيقياً بالإفلاس إذا لم نتمكن من تحقيق معدل رحلة على متن المركبة الفضائية مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين في العام المقبل».

والمركبة الفضائية هي صاروخ ضخم من الجيل التالي تقوم «سبيس إكس» بتطويره لمهام إلى القمر والمريخ.



انتهى أول اختبار على ارتفاعات عالية للصاروخ ومحركاته من طراز «رابتور» في فبراير بانفجار هائل عندما فشل أحد المحركين في الاشتعال مرة أخرى قبل الهبوط. قامت المركبة بهبوط ناجح في أواخر مايو.

My understanding of the “Raptor production problem” is mostly the huge investment in Starship, Starlink 2.0 / receiver, & other things relying on Starship. So until starship flies often, there’s a potential cash flow issue, & Raptor production is the biggest risk for bottle neck https://t.co/WZudO57Pui — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) November 30, 2021



ستحتاج الشركة إلى ما يصل إلى 39 محركاً من محركات «رابتور» لمهامها، وبدا ماسك قلقاً من أن «سبيس إكس» لن تكون قادرة على إنتاج محركات كافية للرحلات في عام 2022.



كان ماسك يراجع عمل الشركة في وقت سابق من هذا الشهر عندما اكتشف أن الأمور كانت «أكثر خطورة» مما كان يعتقد. واختار الرئيس التنفيذي العمل في عطلة عيد الشكر على خط إنتاج المحركات.



وأوضح ماسك: «نحن بحاجة إلى كل الأيدي الموجودة للتعافي مما يعد، بصراحة، كارثة».



وتقدر قيمة «سبيس إكس» حالياً بـ100 مليار دولار وأصبحت ثانية أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم في أكتوبر