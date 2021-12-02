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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فنزويلا: سيراميكا كليوباترا جزء من التطوير الذى يتم فى مصر.. فيديو

السفير ويلمر بارينتوس
السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل زيارة 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، وكلمة طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، دانيلا ربوتيني، مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا.

وقال السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا، إنه متابع للتطور الجاري في مصر، الذي تعد سيراميكا كليوباترا جزءا مهما منه.

وأضاف أنه فى أثناء السفر من القاهرة للعين السخنة شاهد الاشياء المميزة، و الطرق الجديدة التى قامت بها الدولة.

ولفت إلى أن التطور الذى حدث فى مصر خلال الفترة الماضية يؤكد أن هناك انجاز حقيقي، مشيرًا إلى أن هناك تطور فى العلاقات بين مصر ودول أمريكا اللاتينية.

وكشف أن الفترة المقبلة ستكون هناك فرصة أكبر للتبادل التجاري، بين أمريكا اللاتنينة ومصر.

 

 

 

 

 

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