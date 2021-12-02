محمد عبد الواحد: انتقلت للزمالك في فترة الجيل الذهبي .. وحققت ألقاب مهمة

أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه انتقل للزمالك في فترة الجيل الذهبي قادما من الترسانة وحقق ألقاب مهمة مع الفريق.



وقال عبد الواحد في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC : "انتقلت للزمالك قادما من الترسانة بعد انضمامي لمنتخب مصر ووصلت الزمالك مع جيل ذهبي حقق العديد من البطولات".



وأضاف: "عندما انضممت للزمالك كان الجيل الذهبي للفريق وبطل الدوري وحققت مع الفريق دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي".



وتابع: "بعد الفترة الرائعة من الزمالك احترفت في ليرس البلجيكي ثم وادي دجلة والمقاولون العرب واعتزلت وعملت مدربا مساعد في ليرز ثم في وادي دجلة".