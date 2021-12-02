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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيل محمد خيري | قصة محاولته الانتحار بسبب الفنانة ماجدة

الفنان محمد خيري
الفنان محمد خيري

تحل اليوم الخميس 2 ديسمبر الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير محمد خيري ، الذي ولد في 16 أكتوبر عام 1942، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز 77 عامًا. 

 

مشوار محمد خيري 

قدم الفنان الراحل محمد خيري ، عدد من الاعمال الفنية الجيدة والتى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية وهو من مدينة القاهرة مواليد عام 1942.

وبدت موهبة التمثيل علي محمد خيرى وهو فى سن صغيرة، فالتحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970.

ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر.

وظل محمد خيرى بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاشين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).

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قصة محاولة انتحاره 

لا يعرف كثيرون أن الفنان محمد خيرى حاول الانتحار بسبب فيلم "العمر لحظة" حيث كشف الفنان الراحل عن هذا الأمر فى تصريحات صحفية وإعلامية سابقة.

قال محمد خيري: "كنت مشغولًا بتقديم مسرحية «بداية ونهاية» وقابلت صلاح أبو سيف بالمصادفة فى أحد محال الحلويات بوسط البلد، ووقفت لكى أعرف رأيه فى مسرحية «بداية ونهاية» باعتباره قدمها فى فيلم، واتصل بى فى نفس اليوم أخبرنى أن الفنانة ماجدة تريد أن تقابلنى، المفاجأة أن ماجدة عرضت علىّ الفيلم ووجدت أنها فرصة عمرى، لكن الغريب أن من حولها أخبروها أننى صغير عنها فى السن ولا أستحق البطولة".

وأضاف محمد خيري: "شعرت أنها تراجعت فى كلامها وعرضت علىّ المشاركة فى فيلمين "بطولة"، وأن أترك «العمر لحظة»، لذا وقتها انفعلت وقررت الانتحار".

واختتم محمد خيري تصريحاته قائلا: "وبالفعل ذهبت إلى البلكونة فى مكتب ماجدة وعندما حاولت الانتحار أنقذنى أحمد زكى وقال لى وقتها : «ما تخافش حتعمل الفيلم»، ومن هنا بدأت صداقتي مع أحمد زكى وأصبح يسكن معى فى منزلى حتى انتهينا من تصوير الفيلم".

يذكر أن محمد خيرى قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها أفلام المومياء والخيط الرفيع وعصر الحب ومنزل العائلة المسمومة والخبز المر والضائعة والتحدى والحب والرعب والحجر الداير والفضيحة ولعبة القتل وبونو بونو وطاطا واخيرا فيلم "حائط البطولات".

ومن أبرز أعماله الدرامية ليالى الحلمية والحرملك واللقاء الثانى والكومى والرجل الآخر وسر الأرض وأوراق مصرية والعطار والسبع بنات وأحلام هند الخشاب ورد قلبى وحنان وحنين ونعم مازلت آنسة.. ومن أبرز مشاركاته المسرحية بداية ونهاية وبنسيون الأحلام والنمر النهاردة آخر جنان ويا احنا يا همه وست الملك.

 

 

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