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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى رحيلها الرابعة.. حفيد شادية يكشف أسرارا عنها لأول مرة |فيديو

الفنانة شادية
الفنانة شادية

قال كمال زادة، حفيد الفنانة شادية، إن الفنانة انعزلت في آخر سنواتها وغابت عن الأضواء، معقباً: "هي أخذت القرار انها تبعد عن الناس كلها وتقرب من ربنا بس، ومشيت على القرار ده بحذافيره زي ما بيقولوا". 


وأضاف كمال زادة في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "حتى في البيت مكنتش بتعمل حاجة غير انها بتقرب من ربنا بس سواء بالصلاة أو بختم القرءان والأعمال الخيرية". 


وتابع حفيد الفنانة شادية قائلاً: "عايزة تقابل ربنا وهي عاملة كل اللي عليها وزيادة وتكون مبسوطة ومرتاحة.. وكل اللي كانت بتفكر فيه هو محبة الناس ولا تقصر مع حد".


وواصل كمال زادة قائلاً: "مكنتش بتحب تحط اسمها في أي حاجة خير بتعملها، وحتى لما كانت بتطلب من حد يعمل حاجة خير، كان بيبقى بينها وبينه بس".


وأكمل حفيد الفنانة شادية قائلاً: "انا كنت موجود معاها لحد آخر لحظة في المستشفى قبل ما تموت .. والعائلة كلها كانت ملتفة حولها .. انا كنت بحبها لأنها كانت جدتي ومشهورة".   

حفيد الفنانة شادية الفنانة شادية ذكري رحيلها الأعمال الخيرية اخبار التوك شو

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