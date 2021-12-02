فيسبوك يغلق مئات الحسابات المرتبطة بحماس

أعلنت شركة ميتا، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها حجبت مئات الصفحات على موقعي فيسبوك وإنستجرام للتواصل الاجتماعي مرتبطة بحركة حماس والصين وبيلاروسيا.

وقالت الشركة إنها رصدت "أنشطة زائفة منسقة" على المنصات التابعة لها خلال الشهر الأخير. وحجبت 141 حسابا شخصيا و79 صفحة عامة و13 مجموعة على فيسبوك و21 حسابا على إنستجرام، قالت إنها كانت تنشط من قطاع غزة ومرتبطة بحركة حماس.

وحذفت ميتا 524 حسابا و20 صفحة عامة و4 مجموعات على فيسبوك و86 حسابا على إنستجرام، قالت إنها كانت تنشط في الصين.

وتم أيضا حجب 41 صفحة و5 مجموعات على فيسبوك و4 حسابات على إنستجرام، تعتقد أنها مرتبطة بأجهزة الأمن البيلاروسية، وكان عملها موجها إلى بلدان الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين الآسيويين والإفريقيين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

كما تم حجب 31 صفحة و4 مجموعات واثنين من الأحداث على فيسبوك و4 حسابات على إنستجرام كانت تعمل انطلاقا من أراضي بولندا.

في سياق آخر، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن أحد البنوك الألمانية أغلق لحساب مالي مخصص لحركة حماس، ومرتبط بأشخاص ضمن الجالية الفلسطينية في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن المتحدث باسم بنك البريد، أوليفر ريتماير، قوله إن "الحساب التابع لحركة حماس بألمانيا لم يعد نشطا"، مضيفًا: "إننا غير مهتمين بالحفاظ على علاقات مع الجماعات المتطرفة.. عندما نكتشف مثل هذه الحوادث ننهيها بموجب القانون المعمول به بألمانيا".

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، صنفا في وقت سابق، حركة حماس، بأنها منظمة إرهابية.

كما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رسمياً حظر حركة حماس، وإدراجها ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في البلاد.

وبموجب القرار البريطاني الذي نال موافقة البرلمان، "تصنف حركة حماس كمنظمة إرهابية بشقيها السياسي والعسكري" ويمكن أن تصل عقوبة أعضائها أو الذين يدعمونها للسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.