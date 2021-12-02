أخبار التكنولوجيا| مميزات عظيمة تصل واتساب في 2022.. هونر تطلق سلسلة Honor 60 رسميا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

يحتاج مالكو هواتف أندرويد، إلى التحقق من هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية لمعرفة ما إذا حملوا عددا من التطبيقات الخبيثة من متجر جوجل بلاي Google Play.

أعلنت شركة هونر، رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث Honor 60 Pro، وهي تعد ثاني إصدارات العلامة التجارية منذ استقلالها عن مؤسستها الأم "هواوي"، حيث كشفت في شهر يونيو الماضي، عن سلسلة Honor 50، والتي تمثل عودة خدمات جوجل موبايل لأجهزتها.

فاجأ الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX، إيلون ماسك Elon Musk، الجميع في مؤتمر صحفي اقيم يوم الثلاثاء الماضي، أن هناك احتمالية أن تواجه شركته خطرا حقيقيا بالإفلاس إذا لم تتمكن من تحقيق معدل رحلات محددة على متن المركبة الفضائية.

مميزات عظيمة تصل واتساب في 2022.. تعرف عليها

يواصل تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، تطوير المزيد من الميزات الجديدة وإجراء تحديثات على النظام الأساسي للخدمة من أجل للحصول على تجربة دردشة ممتعة.

تستعد شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن أرخص هاتف 5G ضمن سلسلة A10 منخفضة التكلفة، والذي سينطلق إلى الأسواق تحت اسم Galaxy A13 5G.