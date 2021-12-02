الإمارات.. منصور بن زايد: دولتنا اليوم أكثر استعداداً للمرحلة القادمة

قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، إن دولة الإمارات تُكمل اليوم خمسين سنة من البناء والتأسيس والتمكين، استثمارٌ ناجحٌ في الإنسان، وتمكينٌ للمرأة، ومشاركةٌ فاعلةٌ للشباب، وبنيةٌ تحتيةٌ قوية، وتشريعاتٌ حديثة، ونُظم تعليمٍ وصحةٍ تتبنّى أفضل التجارب والممارسات، ورعاية اجتماعية متقدّمة، ودولةٌ مستقطِبة وجاذبةٌ للعلماء والخبراء وروّاد الأعمال ورؤوس الأموال، وعلاقات خارجية متميّزة، ومؤسّسات دفاعية وأمنية عالية الاستعداد والجاهزية، حمايةً للوطن ودفاعًا عن مكتسباته وإنجازاته.

وأضاف منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وفق صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الإمارات، وبفضل الإنجازات المشهودة لمرحلة التأسيس والتمكين، هي اليوم أكثر استعداداً للمرحلة القادمة، مُحرّكها الأساس شراكة استراتيجية فاعلة وذكية بين القطاعيْن العام والخاص.

وتابع بن زايد إن الإمارات غايتها أن تصبح عاصمةً عالميةً للاستثمار والريادة والتميّز والإبداع، ووجهةً جاذبةً للخبرات والمواهب، وحاضنةً متكاملة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومختبرًا متطوّرًا لفُرص الاقتصاد الرقمي والدائري والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة.