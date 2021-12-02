عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة داخل مدينة العدوة بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية

لقيّ طفل رضيع مصرعه داخل مدينة العدوة شمال  المنيا، اليوم الخميس، بعد أن صدمته سيارة أثناء تواجده أمام منزله كما لقي صاحب مزرعه مصرعه صدمته سيارة ببني مزار.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفل دهسته سيارة داخل مدينة العدوة.

 

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع مصطفى. ح. ع رضيع، مقيم بمدينة العدوة، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل، أثناء تواجده أمام منزله.

 

تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

تقديم الخدمات الطبية لـ 1599 حالة بقافلة طبية بالشيخ عبادة في المنيا

افتتاح الدورة التدريبية لمديري وحدات حقوق الإنسان بمراكز ومديريات المنيا

كما تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة  ميكروباص بشخص يدعى قرني. ع. ا57 سنة، صاحب مزرعة، ومقيم بمركز بني مزار، وذلك بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة

حادث طريق الطريق الصحراوي الغربي مصرع طفل مستشفي غرفة عمليات طفل رضيع ت أجهزة الأمن غرفة عمليات النجدة

موضوعات متعلقة

تقديم الخدمات الطبية لـ 1599 حالة بقافلة طبية بالشيخ عبادة في المنيا

افتتاح الدورة التدريبية لمديري وحدات حقوق الإنسان بمراكز ومديريات المنيا

قبل الرصف.. تغيير خط مياه الشرب بشارع الثورة في مطاي شمال المنيا

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: نتطلع إلى دعم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا

دعاء الضيق الشديد .. أدعية وأذكار أوصى بها النبي أصحابه

لا شكاوى بمنع المحامين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم

فصل طالب من مدرسة في البحيرة بعد التعدي بالضرب على معلم

EDEX 2021..العربية للتصنيع تبحث لتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية مع شركة ISD الفرنسية

"اقتصادية قناة السويس" تفوز بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة AEZO الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

يارب الرزق من عندك| حمو بيكا بملابس الإحرام من أمام الكعبة .. صور

فيديو

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ