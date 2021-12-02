مصرع طفل دهسته سيارة داخل مدينة العدوة بالمنيا

لقيّ طفل رضيع مصرعه داخل مدينة العدوة شمال المنيا، اليوم الخميس، بعد أن صدمته سيارة أثناء تواجده أمام منزله كما لقي صاحب مزرعه مصرعه صدمته سيارة ببني مزار.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفل دهسته سيارة داخل مدينة العدوة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع مصطفى. ح. ع رضيع، مقيم بمدينة العدوة، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل، أثناء تواجده أمام منزله.

تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

كما تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ميكروباص بشخص يدعى قرني. ع. ا57 سنة، صاحب مزرعة، ومقيم بمركز بني مزار، وذلك بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة