تقديم الخدمات الطبية لـ 1599 حالة بقافلة طبية بالشيخ عبادة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة نفذت أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان حرصا على سلامتهم وصحتهم.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1599 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم.

قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ان توزيع الحالات 254 حالة جراحة، 494 حالة أطفال، 243 باطنة، 105 قلب، 83 نساء، 55 اسنان، 146 جلدية، 179 حالة انف واذن، 40 تنظيم اسرة الى.

بالإضافة إلى عمل 102 تحاليل مختلفة وعمل 31 حالة موجات صوتية وعمل 10 حالة رسم قلب وعمل 3 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 112 متردد وتم إجراء خلع اسنان لعدد 4 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 92 متردد.